6 yelkenci rekor denemesi için Hopa limanından start aldı

Atilla Gökova ve ekibi Artvin'in Hopa Limanı'ndan start alarak rekor denemesi yapacak.

Açık deniz yelken sporcusu Atilla Gökova ve ekibi Artvin'in Hopa Limanı'ndan, İskenderun Limanı parkuruna durmadan ve dışarıdan yardım almadan, sadece yelken ve rüzgarın gücü ile dört denizi ve yaklaşık 1.500 deniz milli bir mesafeyi aşarak 6 kişilik ekip olarak ilk Türkiye turu süresini kayıtlara geçirecek.

Türkiye Yelken Federasyonu Artvin İl Temsilcisi Mustafa Durgun yaptığı açıklamada, ”Dünya Yelken Federasyonu'nun Avrupa ve Dünya şampiyonalarına dahil ettiği açık deniz/offshore sınıfı yarışlarını, Türkiye Yelken Federasyonu ülke genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Türk yelkenciliğini geliştirmek, açık deniz yelkenciliğine teşvik etmek üzere bir birinden önemli çalışmalar başlattı. Son olarak yelken sporu için önem taşıyan Karadeniz'in hırçın ve agresif sularında bir rekor denemesi daha gerçekleştirdi. Aynı zamanda performans hedefleriyle olimpik sınıflarda sporcularımız uluslararası yelken yarışların da, ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyor. En önemlisi yelken sporunun hobi olarak, erişebilirliğini artırarak, uygulamaları ülke geneline yayabilmek için çalışmalarına devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Açık deniz yelken sporcusu Atilla Gökova ise yaptığı açıklamada, geçen yıl kardeşiyle birlikte aynı güzergahta rekor denemesi yaptığını belirterek, bu sefer daha iyi bir sürede başka bir kategoride yarışma yaptıklarını söyledi.

Gölova, "Niyetimiz 10 günde yada daha altında İskenderun'a varmak. Bizim çok önemsediğimiz bir proje Türkiye turu rekor projesi uluslar arası platformda da ülkeyi tanıtmak anlamında Türk yelkenciliğin ve açık deniz yarışçılığının gelişmesi anlamın çok önemli bir parkur” açıklamasında bulundu.

Sporcular tek yelkenli ile Hopa Limanı'ndan start alarak sırası ile Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Ege ve Akdeniz geçilerek İskenderun'da son bulacak.