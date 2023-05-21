Aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

Artvin'de aç kalan ayılar Fıstıklı köyü yaylasına dadandı. Yiyecek aramak için yayla evlerine giren ayılar, kapıları kırdı, eşyalara zarar verdi.

Merkeze bağlı Fıstıklı köyü yaylasında yiyecek arayan ayılar evlere dadandı. Girdikleri evlere büyük zarar veren ayılar, kapıları kırdı eşyaları darmaduman etti. Hafta sonu yaylaya çıkan vatandaşlar harabeye dönen evlerini görünce neye uğradıkların şaşırdı. Bölge halkından Yaşar Çil yaptığı açıklamada, “Hatila Vadisi'nde bulunan Fıstıklı köyü yaylası ve etrafında 6 adet yayla bulunuyor. Genellikle hayvancılık yapan vatandaşların kullandığı yaylalar buralar. Ayı neredeyse bütün yaylara, bütün evlere girmiş. Tahtalar kırılmış, çatılar sökülmüş. Mutfak ve yatak eşyaları gibi birçok ev eşyası ayılar tarafından tahrip olmuş. Maddi hasar oldukça yüksek yapacak bir şey yok. Burası milli parksa biz de bunu çekeceğiz. Umarım yetkililer bunlarla ilgilenir, köylünün bu sorunu bir şekilde çözülür” diye konuştu.