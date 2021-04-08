Aç kalan yaban keçileri köye indi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri aç kalınca köye indi. Araçlardan kaçmadıkları gözlenen keçiler yakından görüntülendi.

Yusufeli ilçesine bağlı Balcılı köyünde yaşayan bir vatandaş aracıyla köy yolunda ilerlerken karşısına dört yaban keçisi çıktı. Genelde ürkek olarak bilinen yaban keçilerinin araçtan korkup kaçmadığı gözlendi. Araçtaki Dursun Acar isimli vatandaş, keçileri cep telefonu ile yakından görüntüledi. Uzun süre aracın önünde yürüyen keçiler, daha sonra yolun altına inerek uzaklaştılar.