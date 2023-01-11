AFAD'dan huzurevi personeline yangın tatbikatı

Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan Naime-İsmail Yılmaz Yaşlılar Huzurevi çalışanlarına, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü il genelinde tatbikat ve eğitimlerine devam ediyor. Ekipler son olarak Şavşat ilçesinde bulunan Naime - İsmail Yılmaz Yaşlılar Huzurevi çalışanlarına yönelik eğitimlerini gerçekleştirdi. Yangın tatbikatı öncesi huzurevi sakinlerine doğal afetler konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Daha sonra huzurevi bahçesinde hazırlanan senaryoda, çalışanlar yangın söndürme tüpünü kullanarak, alevlerin oksijen ile bağlantısını nasıl kesileceğini ekipler tarafından uygulamaları olarak gösterildi.

Tatbikatta huzurevi sakinleri ve çalışanlar, bir yangında nasıl davranmaları gerektiğini acil bir tahliyenin nasıl yapılacağı ve yangın tüpünü nasıl kullanacağını deneyimlemiş oldular.