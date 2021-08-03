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Afetlerden korunmak için her yıl kurban kesip dağıtıyorlar

Yangın çıkan Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyü sakinleri, her yıl afetlerden korunmak için kurban kesiyor.

Yangın çıkan Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyü sakinleri, her yıl afetlerden korunmak için kurban kesiyor.


İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yüncüler köyünün 300 haneli, 2 bin rakımlı Ada yaylasında, köy sakinleri yangın, sel ve benzeri afetlerden korunması için her yıl bir araya gelerek kurban kesiyor. Kaçkar Dağlarını eteklerinde bulunan yaylada köy sakinleri bu yıl yine geçtiğimiz Haziran ayında bir araya gelerek adaklarını yerine getirmişler kurbanlarını kesmişlerdi. 4 adet büyükbaş hayvan kurban eden köy sakinleri, kurulan 15 kazanda pişirdikleri 1 ton eti, kavurma ve pilav eşliğinde davetlilere ve köy halkına ikram ediyor.

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