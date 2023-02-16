Ağır tonajlı araçlar yolda kaldı, Artvin-Ardahan yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrası ağır tonajlı araçların yolda kalması nedeniyle Artvin-Ardahan karayolunda aksamalar yaşandı.

Artvin'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin-Ardahan karayolu Varyant mevkii 15. kilometresinde otobüs ve tırlar yolda kaldı. Çift şerit olan karayolu ulaşımında aksamalar yaşandı.

Bölgede Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaparken, mahsur kalan araçlar da iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yol yeniden kontrolü olarak trafiğe açıldı.

Zincirsiz araçların yola çıkmaması konusunda Karayolları ekipleri uyarıda bulundu.