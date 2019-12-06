AK Parti Artvin İl Başkanı Alpaslan istifa etti

Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, il binasında düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Alpaslan istifasının gerekçesi olarak "AK Parti İl Başkanlığı görevimden, içinde bulunduğum ekonomik durum nedeniyle zaman ayıramayacak olmamdan dolayı ve kongre sürecimizi başlaması ve yeni görev alacak arkadaşlarımızın önünü açmak adına ayrılmak isteğimi genel merkezimize iletmiştim. Olurlarını almak suretiyle bugün itibariyle il başkanlığı görevimden ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.