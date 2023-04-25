AK Parti Artvin Milletvekili adayı Faruk Çelik: "Kemalpaşa çayını marka yapacağız"

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Artvin Milletvekili adayı eski bakan Faruk Çelik, memleketinde seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kemalpaşa ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Çelik, yeni ilçeye yatırım sözü verdi. Çelik konuşmasında ”Kemalpaşa'nın ilçe oluşu bizleri çok sevindirmiştir. Kemalpaşa ilçemizde yatırımlar konusunda seferber olarak çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürüteceğiz, bizler buraya icraat için geldik, sorunları çözmek için geldik. Her sorunda telefon açtığımız zaman Ankara ayağımıza gelecek. Tecrübelerimizin tümünü Artvin için ilçelerimiz için kullanacağız. Vatandaşın sorunu çözülecek vatandaşın yüzü gülecek. Artvin ürünler açısından marka şehir olacak, Kemalpaşa ilçemizde çay başta olmak üzere marka çalışmalarına gireceğiz, tarım ve lojistik konusunda ticaretteki yerimizi bulacağız” ifadelerini kullandı.