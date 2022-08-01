Aleyna Tilki konserinde yürekleri ağza getiren görüntü

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Aleyna Tilki'nin hayranları, ünlü şarkıcıyı direklerin üzerine çıkarak izledi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 48.'si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Festivalin son gününde sahne alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, konser alanında birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Konser alanı tamamen dolarken, Aleyna Tilki'yi görmek isteyen bazı hayranları direklerin üzerine tırmandı. Aleyna Tilki'nin söylediği şarkılara direk üzerinde eşlik eden hayranları, yürekleri ağza getirdi. Kendini kaptıran bazı hayranları ise ellerini bırakıp şarkılara eşlik etti.

Tam bu sırada Aleyna Tilki'nin, “Dipsiz kuyum” isimli şarkısında yer alan “Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun” nakaratına denk gelince ilginç bir an ortaya çıktı. Daha sonra direğe çıkan vatandaşların indirilmesiyle konser devam etti.