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Alzheimer hastası yaşlı kadın 23 gündür kayıp

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 23 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki alzheimer hastası Suna Pala için arama çalışmaları devam ediyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 23 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki alzheimer hastası Suna Pala için arama çalışmaları devam ediyor.


Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 22 Ekim Salı günü evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Suna Pala (85), için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçeye bağlı Zeytincik köyünde oturan Suna Pala, 22 Ekim Salı günü eve dönmeyince, ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alzheimer hastası Suna Pala için köyde arama çalışması başlattı. Ekipler, iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarından netice alınamadı.


23 gündür aralıksız devam eden arama çalışmalarına köylüler ve ailesi yakınları da katıldı.

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