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Amatör maçta kavga çıktı, polis tarafları havaya ateş ederek ayırdı

Artvin’in Borçka ilçesinde amatör maçta taraflar arsında kavga çıktı, saha dışına yansıyan olayda polis tarafları havaya ateş ederek ayırdı.

Artvin'in Borçka ilçesinde amatör maçta taraflar arsında kavga çıktı, saha dışına yansıyan olayda polis tarafları havaya ateş ederek ayırdı.


Borçka şehir stadında, Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükselme mücadelesinde Borçkaspor ile Arhavi Gençlikspor karşı karşıya geldi. Gergin başlayan müsabakada Arhavi Gençlikspor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Müsabakanın ardından iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.


Saha dışına taşan kavgada, polis iki takım taraftarlarını ayırmak için havaya ateş ederek güçlükle ayırdı.

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