Annelerine araba çarpan yavru köpeklere sahip çıktılar

Artvin'in Şavşat ilçesinde annelerine arabanın çarptığı 8 yavru köpeğe İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü çalışanları sahip çıktı.

İlçede yaklaşık bir ay önce 8 yavru doğuran sokak köpeğine araba çarptı. Cadde üzerinde feryat eden anne köpeğin yardımına ise İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü çalışanları koştu. Vücudunun farklı bölgelerinde kırıklar olan anne köpeğin yavruları olduğunu çalışanlar harekete geçti. İlçede bulunan hayvan barınağının yetersiz olduğundan yavruları kurum binasına götüren çalışanlar, 8 köpeğe burada bakmaya karar verdiler. Bununla yetinmeyerek, yaralı anne için birçok yerle görüşme yaparak ameliyatı için uygun ortam ayarladılar. Yavruların annesi Artvin merkezde kırıklarından dolayı ameliyat olurken iyileşene kadar yavruları kurum binasına taşıdılar. Burada karınları doyurarak bakımları yapılan yavru köpekler çalışanların maskotu oldu.

“Bu hayvanlarında bizim gibi bu dünyada yaşamaya sahip”

Gençlik Spor çalışanlarından Ahmet Temiz (36) yaptığı açıklamada, “Anneye araba çarpmış, bir çok yeri aradık sonunda Artvin'de ameliyat oldu. Bizde yavrulara kurumumuz personelleriyle birlikte bakıyoruz. Bu hayvanlar için şartlar daha iyi olması gerekiyor. Buraya getirdik kendi kurumumuzda bir yer yaptık. Sıcak bir ortam büyümelerini sağlayacağız. İnşallah anneleri de iyileşip gelecek. Bu hayvanlar bizim ki bu dünyada yaşamaya hak sahibi, bunları bu şekilde bırakamayız. Bunun için toplumun daha duyarlı olması gerekiyor herkesin görevini yapması gerekiyor. Bizimkisi gönüllülük esasına dayanıyor. Şansları varmış bizlere denk geldiler. Hayvan barınağında ölecektiler, orada şartlar müsait değil. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama inşallah sağlıklı bir şekilde büyücekler” ifadelerini kullandı.