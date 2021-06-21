İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracın motor bölümünde sıkışan kedi için not bıraktı

Artvin’de park halinde bulunan aracın motoruna giren yavru kedi, duyarlı bir vatandaşın araca yapıştırdığı not ile fark edildi.

Artvin'de park halinde bulunan aracın motoruna giren yavru kedi, duyarlı bir vatandaşın araca yapıştırdığı not ile fark edildi.


Artvin merkez Yenimahalle mevkide park halinde bulunan bir aracın motor kısmana giren kedinin sesini duyan Abdulkadir Yılmaz isimli vatandaş kediyi uzun süre acın içinden çıkarmak için uğraştı. Başaramayınca etrafta gezinerek haber vermek için aracın sahibine aramaya başladı. Aracın sahibini bulamayan Yılmaz, yavru kediyi de aracın içinden çıkartamayınca, ön cama “dikkat motorda yavru kedi var kontrol edin” yazılı notu bıraktı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.