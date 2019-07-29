Ardanuç'ta 2 bin 443 kök Hint keneviri ele geçirildi

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 2 bin 443 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar sonucu Ardanuç ilçesi sınırlarında bulunan Güleş ve Geçitli köylerinde 2 bin 443 kök Hint keneviri tespit edildi. Olayla ilgili yapılan operasyonla ele geçirilen Hint kenevirleri kontrollü olarak imha edildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında arazilerin kontrolüne devam edilecek olup benzer çalışmalar sürdürüleceği kaydedildi.