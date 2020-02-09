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Arhavi'de pazar yerinden sonra festival çadırı da çatıda biriken kar nedeniyle çöktü

Artvin’in Arhavi ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle çatısında biriken kar nedeniyle ilçe merkezindeki pazar yerinin ardından yine ilçe merkezi sahil yolu üzerindeki festival çadırı da çatısında biriken kara dayanamayarak çöktü.

Artvin'in Arhavi ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle çatısında biriken kar nedeniyle ilçe merkezindeki pazar yerinin ardından yine ilçe merkezi sahil yolu üzerindeki festival çadırı da çatısında biriken kara dayanamayarak çöktü. Çökme nedeniyle olayda can kaybı ve herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, maddi hasar oluştu.

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