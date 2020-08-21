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Arkeolojik kazı çalışması başlatılan tarihi Tibet Kilisesini Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden ziyaret

Artvin’de arkeoloji kazı çalışması başlatılan bin 200 yıllık tarihi Tibet Kilisesini Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava incelemelerde bulundu.

Artvin'de arkeoloji kazı çalışması başlatılan bin 200 yıllık tarihi Tibet Kilisesini Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava incelemelerde bulundu.


Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesindeki yaklaşık bin 200 yıllık tarihe sahip olan Tibet Kilisesinde arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kazı çalışması kapsamında Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Artvin'in Şavşat ilçesindeki tarihi Tibet Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava beraberinde Büyükelçilik Müsteşarı Diana Malazonia ile ilçeye geldi. Janjgava, Şavşat Kaymakamı Onur Özaydın ile Cevizli köyünde bulunan, 10. yüzyılın başlarında bölgede egemen olan Gürcü Krallığı tarafından inşa edilen ve geçen hafta kazı çalışmalarına başlanan tarihi Tibet Kilisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Janjgava, kazı heyeti başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi arkeolog/sanat tarihçi Osman Aytekin ve Artvin İl Kültür Turizm Müdürü Ömer Gümüş'ten devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Kaymakam Özaydın tarafından Janjgava ve beraberindekilere ziyaret anısına Şavşat'a özgü hediyeler takdim edildi.

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