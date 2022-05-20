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Artvin -Ardahan Sahara Geçidi'nde Mayıs ayında kar yağışı

Artvin-Ardahan karayolu Sahara Geçidi’nde Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu.

Artvin-Ardahan karayolu Sahara Geçidi'nde Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Karayolunun karla kaplanması ve görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.


Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Artvin-Ardahan karayolu 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi'nde Mayıs ayında kar etkili oldu. Karayolunun beyaz örtüyle kaplanmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı.


Şavşat'tan Ardahan'a giden Halil Altun, yolda ilerlemekte güçlük çekerken o anları kayıt altına alarak bölgeyi kullanacak sürücüleri uyardı. Karayolları ekipleri bölgeye sevk edilerek kar küreme çalışmaları başlattı. Jandarma ekipleri ulaşımı kontrolü sağlanması için bölgeye sevk edildi.

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