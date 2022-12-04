Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Geçitli köyü mevkiinde karayoluna konulan tabela ile yolun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Artvin'de etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yaklaşık 5 ay yol ulaşıma kapanırken, karayoluna konulan tabela ile yolun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığı duyuruldu.