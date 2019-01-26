Artvin Atabarı Geleneksel 1. Kızak Yarışları yapıldı

1850 rakımlı Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde düzenlenen 9 farklı ilden 66 yarışmacının katıldığı Kızak Yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Artvin Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla geleneksel sporları yaşatmak amacıyla Artvin Atabarı Kayak Tesisleri'nde ilki düzenlenen Kızak Yarışları yapıldı. Yarışlara “Erzurum Kızağı”, "Kastamonu Kızağı" dallarında minikler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride, 66 sporcu 100 metrelik pisti en hızlı şekilde tamamlamak için kıyasıya yarıştı.

Erzurum Kızağı dalında yıldızlarda İbrahim Hakkı Atlı Sporlar Kulübü'nden Yunus Yıldırım birinci olurken, gençlerde Şengel Atlı Spor Kulübü'nden Murat Aksakallı birinci oldu.

“Kastamonu Kızağı” dalında miniklerde Orhaneli Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneği Sporcusu Mehmet Çülük, yıldızlarda Çatal Zeytin Spor Kulübü Derneği Sporcusu Ferhat Sivri, gençlerde de Bursa Kızıklar Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneği Sporcusu İbrahim Hakkı Sarı birinciliği elde etti. Kastamonu Kızağı dalında kızlarda miniklerde Kahraman Maraş Akçakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübü'nden Rahime Dal, yıldızlarda da Toprak Mahsulleri Ofisi Spor Kulübü'nden Çağla Selen Karagöz birinciliği elde etti.

Yarışları, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Gençlik Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur ve vatandaşlar izledi.

Yarışlar sonrası dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından yarışmalar sona erdi.

"600 yıllık ata geleneği sporumuzu yaşatmaya çalışıyoruz”

Yarışların temaşa bir spor olduğunu ve 600 yıllık geleneği olan spor olarak yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Günal Genç, burada yaptığı açıklamada federasyon olarak 2019 sezon açılışını Artvin'deki organizasyonla başlattıklarını söyledi.

Genç, "Genel Başkanımız Hakan kazancı ve yönetim kurulu olarak federasyonumuz 2019 yılının ilk yarışlarının Artvin'de yapılması kararı aldık. Bu karar kapsamında sezonun il yarışını bugün Artvin'de güzel bir ortamda gerçekleştirdik. Bugün ki yarışma kış ayı boyunca yapacağımız yarışlarımızın ilk ayağını oluşturuyor. 2 Şubat'ta Kastamonu Ilgaz Dağı'nda bu yarışlarımız var. Devamında Maraş'ta Erzurum'da var. Yarışlarımız hız kesmeden devam edecek. En son Türkiye Şampiyonası ile yarışlarımızı sonlandıracağız" dedi.

"Artvin Turizm ve Spor Kenti Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor”

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin'in turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtirken Artvin'de doğa turizminin yanı sıra spor turizminin de geliştiğini ifade etti.

Artvin'in son bir kaç yıldır kış sporlarında adından sıkça söz ettirdiğini kaydeden Başkan Kocatepe, "Geleneksel spor dallarımızın alt dallarından biri olan geleneksel kızak branşında sezonun ilk açılışını ve Türkiye Şampiyonasını Atabarı Kayak Merkezimizden yaptık. Şehrimizin tanıtımı için çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bugün burada 9 ayrı ilden 36 spor kulübü 66 sporcumuz müsabakaya katılarak şehrimizin Türkiye'ye tanıtılmasında önemli rol aldılar. Artvin dev adımlarla birileri istese de istemese de Türkiye'nin yıldızı olmaya devam ediyor. Butik bir turizm kenti Artvin'de kış turizmi de canlıdır. Tüm hemşehrilerimizi Karadeniz'in en güzel kayak merkezine kayak yapmaya bekliyoruz" diye konuştu.