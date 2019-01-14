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Artvin Atabarı Kayak Merkezi haftasonu doldu taştı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Artvin’in Atabarı Kayak Merkezi, hafta sonu doldu taştı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Artvin'in Atabarı Kayak Merkezi, hafta sonu doldu taştı.


Kış turizminin gözde merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi, hafta sonu tatilci akınına uğradı. Kayak pistleri dolup taşarken, Ardeşen'den Atabarı Kayak Merkezi'ne geldiğini belirten Serkan Çepoğlu, "Atabarı'ya ilk defa geliyorum. Burası çok kabalık. Çok beğendim. Kayak pistleri çok yoğun, kayarken birine çarpmamak imkansız gibi bir şey. Ama çok eğlenceli" diye konuştu.


Kayak merkezine Rize'den okulu ile birlikte gelen öğrencilerden Ceren Demiroğlu ise uzun zamandır sahil kesimde kar yağışı olmadığı için çok üzüldüğünü belirterek, "Okulumuzla birlikte buraya geldik. Uzun zamandır yaşadığımız kar hasretini burada dindirdik. Arkadaşlarımızla birlikte karda kayak yapıp, kar topu oynadık. Çok eğlenceli bir gün yaşadık" dedi.

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