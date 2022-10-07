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Artvin Belediyesi meclis toplantısını sokakta yaptı

Artvin Belediyesi Ekim ayı meclis toplantının halk açık sokakta gerçekleştirdi.


Artvin Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin Başkanlığında, Çarşı Mahallesinde gerçekleştirildi. Ekim Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısında Bijik Koyunu'nun ırkını geliştirmek ve Suffolk Koyunları'nın ilin coğrafi yapısına uyumunu denemek amaçlı üretimleri olumlu olduğundan dolayı belirtilen koyun cinslerinin dağıtım esaslarının belirlenmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.

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