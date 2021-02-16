Artvin Belediyesi pandemi süresince kapalı olan iş yerlerinden kira almayacak

Artvin Belediye Meclisinin Şubat ayı olağan toplantısında, “Birlikteysek eğer gücümüz her şeye yeter” sloganıyla aldığı karara göre, salgınla mücadele kapsamında kapalı olan belediyeye ait iş yerlerinden kira alınmayacak, ödeme yapanların parası da salgın sonrasında kiradan düşülecek. Uygulamaya ilgili açıklamada bulunan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, ekonomik olarak dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen salgında esnafa destek olmak maksadıyla belediye meclisi olarak, belediyeye ait iş yerlerinden kira almama kararı aldıkların söyledi.

Belediye meclisinin kararıyla belediyeye ait iş yerlerinde ticaret yapan esnafa karınca kararınca destek olmayı amaçladıkları kaydeden Elçin, “Belediye olarak 28 kiracımız var. Biz bu uygulamayı salgın ilk başladığında gelen yasaklar döneminde yaptık. 2020 yılında Covid-19 nedeniyle kapalı olan kiracılarımızdan 3,5 ay kira almadık. İş yeri kapanmamış ama işi azalan kiracılarımızdan da kiralarının yarısını aldık. 18 Kasım 2020'de gelen yeni yasaklar ve bu yasakların devam etmesi nedeniyle bu ayki meclis toplantımızda bu uygulamamızı yeniden hayata geçirdik. Yani Covid-19 nedeniyle iş yeri kapalı olan kiracıdan kira almıyoruz. İş yeri kapanmayan ama işlerinde, kazançlarında azalma olan esnafımızdan da kiralarının yarısını alacağız” diye konuştu.

Benzer uygulamaların toplumdaki huzuru ve birlikteliği pekiştireceğini belirten Elçin, bu zor sürecin atlatılması noktasında herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Ekonomik sıkıntıları olan küçük bir belediyeyiz. Biz de 'esnafımıza para verip destek olamıyorsak bari para almayalım' dedik. Aylık 107 bin liralık kira alacağından vazgeçiyoruz. Bugüne kadar toplamda 1 milyon liranın üzerinde bir miktarı esnafımızdan almadık. Bu miktar küçük görünse de yıllık bütçesi 35 milyon lira olan belediye için önemli bir para."

Elçin, bu süreçte iş yapamayan öğrenci servislerinin belediyeye ödemesi gereken yıllık 800 liralık ruhsat bedellerini de almayacaklarını kaydetti.