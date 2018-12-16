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Artvin-Borçka Karayolunda heyelan

Artvin-Borçka Karayolunda meydana gelen heyelan sonucunda, karayolu 3 saat trafiğe kapalı kaldı.


Edinilen bilgilere göre Artvin-Borçka Karayolunun 25. kilometresinde saat 13.00 sıralarında dağdan kopan kaya kütleleri, karayolunun trafiğe kapatmasına neden oldu. Kapanan yol nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.


Kayaların düşmesi sonucu kapanan karayolunun trafiğe açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle çalışma başlatıldı.


Karayolu çalışmalar sonucunda tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açılırken, yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

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