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Artvin Camili'den bulut denizinde eşsiz gün batımı manzarası

Artvin’de Borçka-Camili karayolunun 1860 rakımlı (Macahel) Camili Dağı mevkisinde zirveyi kaplayan bulutların oluşturduğu eşsiz manzara, güzergahı kullanan sürücüleri büyülüyor.

Artvin'de Borçka-Camili karayolunun 1860 rakımlı (Macahel) Camili Dağı mevkisinde zirveyi kaplayan bulutların oluşturduğu eşsiz manzara, güzergahı kullanan sürücüleri büyülüyor.


Görenlerin "yeryüzünde cennetten bir köşe" olarak adlandırdığı Artvin'in Borçka ilçesi tepeleri, her daim karlı dağları, krater gölleri, zengin fauna ve florası, yemyeşil yaylaları ve ormanların arasında yer alan Karagöl'ü ile alternatif turizmde tercih edilen ilçeler arasında bulunuyor.


Doğal güzelliğiyle ön plana çıkan kent, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarına birbirinden farklı olanaklar sunuyor. Borçka Camili karayolu güzergahında, Bin 860 rakımlı Camili zirve geçidinde tepenin Camili tarafında bulut denizi ve Borçka Klaskur tarafında yine bulutların üzerinde gün batımını izleme şansı yakalayan sürücüler, araçlarından inerek gördükleri manzarayı ölümsüzleştiriyor.

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