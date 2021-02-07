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Artvin çığ şehidini unutmadı

Geçtiğimiz yıl Van’ın Bahçesaray ilçesindeki çığ faciasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam’In ölümün birinci yılında unutulmadı.

Geçtiğimiz yıl Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ faciasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam'In ölümün birinci yılında unutulmadı.


Ardanuç Kaymakamı Ömer Özbay, şehidin kabristanını ziyaret ederek, düzenlenen mevlit programına katıldı.


Geçtiğimiz yıl Van'ın Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit olan, Artvin'in Ardanuç nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam'ın ölümün birinci yıl dönümünde unutulmadı. Ardanuç Bulanık köyünde bulunan kabristanı Ardanuç Kaymakamı Ömer Özbay ve beraberindekiler tarafından ziyaret edilerek dua okundu. Heyet saha sonra şehidin ailesini ziyaret ederek baba Nazım Akçam ve tüm aile bireylerine başsağlığı diledi.


Şehit Uzman Çavuş Özen Akçam ve tüm Şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunarak mevlit programı düzenlendi.

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