Artvin Çoruh Üniversitesinde devir teslim töreni

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, görevine başladı. Rektörlük makamında düzenlenen devir teslim töreniyle AÇÜ'de 2017 yılından bu yana rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Fahrettin Tilki görevi Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'e devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, “Öncelikle beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Yükseköğretim Kurulu Başkanımıza ve üyelerine, devlet büyüklerimize ve bu aşamada yardımcı olan, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu atamanın Üniversitemize, Artvin'imize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Prof. Dr. Fahrettin Tilki'ye Üniversitemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu süre içerisinde emeği geçen tüm akademik ve idare personele göstermiş oldukları fedakârlıklarından dolayı minnettarım” dedi.

Görevi devreden Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki ise yaptığı açıklamada, “Akademik ve idari birimleri, akademik örgütlenmesi, yapılan eğitim öğretim ve araştırma merkezleri ve sosyal donatıları ile gelişimini öngörülen hedeflere uygun olarak sürdüren Artvin Çoruh Üniversitesi; bugün gelinen aşamada ülkemiz yüksek öğretim kurumları içinde saygın yerini alarak sahip olduğu misyon, vizyon ve değerleriyle her geçen gün hedefine bir adım daha yaklaşmaktadır. Nihayetinde bu bir süreç ve bayrak yarışıdır. Bugüne kadar yapılan çalışmalara yenileri eklenerek Artvin Çoruh Üniversitesinin çok daha iyi yerlere geleceğine tüm kalbi duygularımla inanıyorum. Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'e yeni görevinde başarılar diliyorum, bu atamanın Üniversitemize, kentimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Artvin Çoruh Üniversitesinin yeni dönem rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'e tebriklerini sunarak Rektörlük cübbesini giydirdi. Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin de, Prof. Dr. Fahrettin Tilki'ye bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı ahşap oyma hat sanatı tablo hediye etti.