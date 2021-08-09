Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Artvin-Erzurum karayolunun 55. kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkii ile 70. kilometredeki Yeniköy köyü mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin yardımıyla yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, heyelanda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Artvin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimizde bugün öğleden sonra etkili olan yağışlar sonucu Artvin-Yusufeli-Erzurum karayolunun muhtelif bölgelerinde sel ve heyelan meydana gelmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre söz konusu karayolunda yer yer kapanmaların olduğu olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının anlık müdahalesiyle yol açma çalışmaları kesintisiz devam etmektedir.”