İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin’de gece etkili olan sağanak yağışın ardından gündüz meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de gece etkili olan sağanak yağışın ardından gündüz meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgiye göre, Artvin-Erzurum karayolu 5. kilometresindeki Deriner 1 Tüneli mevkiinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri kapanan karayolu için çalışma başlattı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.