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Artvin-Erzurum karayolu tekrar ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Artvin-Erzurum karayolu tekrar ulaşıma açıldı.


Artvin'in Yusufeli ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu. Sel ve heyelanda en çok zararı tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı'nın inşaatının bulunduğu bölge gördü. Baraj şantiyesinin yanında bulunan Artvin-Erzurum karayoluna ulaşım sağlandığı tünelin girişi toprak ve kaya parçaları ile kapandı. Selin ardından karayolları ekipleri tarafından yolu tekrar ulaşıma açma çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Selin getirdiği toprak ve kaya parçaları ile kapanan Artvin-Erzurum karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

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