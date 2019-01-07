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Artvin için ‘Nefes Turizmi' projesi

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Seçkin Kurt, Artvin için düşündükleri ‘Nefes Turizmi Projesi’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Seçkin Kurt, Artvin için düşündükleri ‘Nefes Turizmi Projesi' ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Kurt, Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli, en yüksek cam seyir terası, en yüksek barajının Artvin'nde olduğunu vurguladı. Bunların yanı sıra dünyanın sayılı büyük kanyonlarından biri olarak kabul edilen Cehennem Kanyonu'nun da Artvin'de olduğunu kaydeden Kurt “Bu değerleri ülkemize ve tüm dünyaya tanıtarak, bitki çeşitliğin ön planda olduğu Kafkasör mevkiinde, çam ağaçlarının yaydığı, damla şeklinde (çam sakalının) yaydığı oksijen, astım ve bronşit hastalıları başta olmak üzere insan sağlığına çok faydası olan bir yer. Biz bu yeri Nefes Turizmi alanı olarak ilan edilmesi için Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi ile ortak bir araştırma yapıyoruz ve kısa süre içinde bu alanı turizme kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

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