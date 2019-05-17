Artvin İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin inşaatı sürüyor

İstinat duvarları temel ve elevasyon betonarme imalatları yüzde 55 seviyesinde tamamlanırken, tesisin idari binasının yanı sıra trafo, klor ve kimya binasının da kaba inşaatı tamamlandı. Hatila Vadisi'nin 33 kilometrelik isale hattı ile arıtma tesisinden oluşan Artvin İçme Suyu Projesi Artvin Belediyesi ile DSİ arasında yapılan protokol kapsamında inşa ediliyor. Proje ile 53 bin nüfusun kullanımına eş değer su temin edeceği, tamamlandığında günde 22 bin metreküp suyun, Artvin şehir merkezine memba kalitesinde verileceği ifade edildi.