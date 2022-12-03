İhlas Haber Ajansı

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Artvin polisinden 3 Aralık dünya engelliler günü ziyareti

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “3 Aralık Dünya Engeliler Günü” nedeniyle özel öğrencileri unutmadı.


Artvin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Çoruh Özel Eğitim Okulu ve Artvin Özel Eğitim Uygulamaları Okullarında bulunan öğrencilere 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette özel eğitim gören öğrencilere genel güvenlik ve Trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Daha sonra polis memurları öğrencilerle ekip araçlarına bindirerek temsili devriye attırdı. Daha sonra telsiz konuşması yaptırarak unutamayacakları bir gün yaşattılar. Program narkotik köpeği İvan'ın gösterileriyle son buldu.

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