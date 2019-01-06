Artvin Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Artvin Valilik Binası önünde bir araya gelen binlerce vatandaş, Türk bayrağı ile Garnizon Şehitliğine kadar anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Çerçi, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Garnizon Şehitliği önünde düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, "104 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen ecdadımızı anmak ve onların kuşandığı vatan sevgisiyle kuşandığımızı dosta, düşmana bir kez daha duyurmak için bir araya geldik” dedi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitlerini asla unutmayıp daima anacaklarını belirtti. Sarıkamış şehitlerinin, milli birlik ve beraberlik yolunda şehadete ulaşmanın ne olduğunu dünyaya gösterdiklerini vurgulayan Doruk, “Aziz şehitlerimiz sizler 104 yıl önce öyle bir destan yazdınız ki fedakarlığın, tahammülün, inancın, vatan sevgisinin ve kardeşliğin ne demek olduğunu asla unutulmayacak şekilde tüm dünyaya gösterdiniz. Bize öyle bir emanet bıraktınız ki yüreği vatan aşkıyla yanan her Türk genci bu emaneti her türlü imkan ve şerait içinde üzerine düşen vazifeyi yerine getirecektir. Yurdun dört bir yanından gelerek Sarıkamış'ta toplanarak vatan savunması için yaptığınız o kutlu mücadele bize kardeşliğin, tek vücut olmanın ne kadar yüce bir değer olduğunu göstermiştir” dedi.

Vali Doruk'un konuşmasının ardından programda Sarıkamış harekatının askeri tarihini anlatan konuşmayı Yüzbaşı Musa Kızılboğa yaptı.

Konuşmaların ardından Artvin Gençlik Merkezi üye gençlerinden Tolga Altuntaş, Asker Duası adlı şiiri okudu, ardından şehit babası Rıza Polat “Kurtardık” adlı şiiri okudu. Daha sonra günün anısına Türk bayrağı Artvin Valisi Yılmaz Doruk'a takdim edildi. Anma programı protokol üyelerinin Garnizon Şehitliğini ziyareti ve yapılan dualarla sona erdi.