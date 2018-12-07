Artvin, Trabzon ve Ardahan valileri Batum'da

Artvin, Trabzon ve Ardahan valileri Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da bir dizi ziyaretlerde bulunuyor.

İlk olarak Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze'yi hükümet binasında ziyaret eden Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'e Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile ilgililer eşlik etti.

Burada yapılan görüşmelerde Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze'yi Türkiye ile Gürcistan ülkeleri arasında her alandaki ilişkilerin artarak devam ettiğini söyledi.

Sarp Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Rijvadze, “Biz bölge yöneticileri olarak hem ticaret hem turizmi daha iyi seviyeye taşımak istiyoruz. Sizler de bizim gibi sarp sınır kapısının bitmesini istiyorsunuz. Sarp sınır kapısının inşaatı tamamen bittikten sonra iki ülke arasında ticari ilişkiler daha iyi seviyeye ulaşır ve vatandaşlarımızın geçişleri de daha rahat bir noktaya gelir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin temsilcileri olarak sizlere teşekkür etmek istiyorum. Hem uluslararası hem de tüm platformlarda bizi desteklediğiniz için ve en önemli olan Gürcistan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü konusunda çaba sarf ettiğiniz için. Umut ediyorum ve eminim ki her türlü iş birliğine hazırız ve sizin de hazır olduğunuzu biliyoruz. İlişkilerimiz sayesinde güvenlik stratejik iş birlikleri daha iyi seviyeye getiririz çünkü jeopolitik durumumuz belli haritada. Bu vesile ile sizlerle bölge yönetimi olarak daha iyi seviyeye taşırız. Türkiye'nin Batum Başkonsolosuna da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İki ülkenin mevcut ilişkilerinin daha da gelişmesi ve derinleşmesi için büyük çabaları var” dedi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise Türkiye ile Gürcistan'ın dost ve kardeş iki olduğunu söyledi. Gürcistan ülkesi ile köklü ilişkilerinin daha da ileriye götürülmesine katkı sunacaklarını belirten Doruk, “Her iki ülke arasında yaşanabilecek sorunların kısa sürede çözümüne ilişkin istişarelerimiz oluyor. Sarp Sınır Kapısında devam eden modernizasyon çalışmalarından dolayı zaman zaman aksamlar olabiliyor. Kapının modernizasyonundan sona gelindi. Kapının yenilenmesiyle birlikte ticari hareketlilik daha da artacak ve düzene girecek” dedi.

Türkiye ile Gürcistan'ın yüzyıllardır dost ve kardeş ülkeler olduğunu anımsatan Doruk, “İki ayrı toplum olsakta toplumlarımız yüzyıllardır birlikte yaşayan birbirine yabancı olmayan topluluklarız. Dolayısıyla birçok konuda benzer yaşam biçimlerine sahibiz. Benzer bakış açılarımız var bu bizim ilişkilerimizi hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda kolaylaştıran unsurlardır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilişkilerimizi geliştirmeye gayret edeceğiz daha ileri bir noktaya götüreceğiz” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda heyetler karşılıklı olarak hediye takdiminde bulundu.