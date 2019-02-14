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Artvin Turizm İstişare Toplantısı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk turizm istişare toplantısı yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan


Artvin Valisi Yılmaz Doruk, şehrin geleceğinin eğitim ve turizmde olduğunu belirterek, turizmden hak ettiği payı alabilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.


Artvin'e yerli ve yabancı turistlerin her geçen yıl daha fazla ilgi gösterdiğini belirten Vali Doruk, doğası, kendine has kültürü, yöresel mimariye sahip ahşap evleri ve coğrafyasıyla alternatif turizmde yakın bir zamanda önemli bir merkez haline geleceğini belirtti.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş ise örnek turizm köyleri oluşturulması amacıyla bir takım proje ve çalışmaları olduğunu ifade ederek ”Özellikle ilçelerimizde bulunan köylerde ev pansiyonculuğunun daha da geliştirilebilmesini çok önemsiyoruz. Kırsal kalkınmadan alınacak teşviklerle yapılacak pansiyonlar ile mevcut konutların ev pansiyonculuğuna uygun hale getirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Ayrıca örnek turizm köyleri oluşturulması konusunda projelendirme çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

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