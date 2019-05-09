Artvin Türkiye'de en düşük antibiyotik kullanım oranıyla dikkat çekiyor

Artvin Türkiye'de 7 yıldır en düşük antibiyotik kullanım oranıyla dikkat çekiyor.

Akılcı ilaç kullanımında Türkiye genelinde Artvin'in son 7 yılda iller arasında, Şavşat'ın da ilçeler arasında ilk sırayı aldığını kaydeden İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İrfan Akalın, bilinçli ilaç tüketimini doğal beslenme, bal ve hayvansal ürün tüketimine bağladı.

Akalın, “Akılcı ilaç; kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleridir. Yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmakta ve bununla beraber çeşitli çözüm yolları geliştirilmeye çalışılmaktadır. Nezle ya da grip gibi virüslere bağlı enfeksiyonlarda antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadığı ve gereksiz antibiyotik kullanımıyla istenmeyen yan etkilerin görülebileceği unutulmamalıdır. Antibiyotikler ağrı kesici, ateş düşürücü değildir ve her hastalığı tedavi edemez. Eczacılarımız, reçetesiz antibiyotik talep eden hastalara, antibiyotiklerin mutlaka reçete ile kullanılması gerektiği konusunda bilgi vermeli ve hekime yönlendirmelidir. Doğru ilaç kullanımı insan sağlığı için çok önemlidir. Bilinçli kullanılmalıdır. İlaçlar herkes için aynı etkiyi göstermez. Doktorun verdiği ilaçların dışında asla ilaç kullanmamalıyız. Aksi takdirde yan etkiler gösterebilir ve ölümlere bile neden olabilir. Yani kafamıza göre ilaç almayalım, İlaçlar kişiye özel verilir. Her ilaç herkese iyi gelmez. Düzenli ve bilinçli ilaç şifa olur. İlaçta da israf etmeyelim. En önemlisi de komşunun ilacı bize iyi gelmez” dedi.

Dr. Akalın, gereksiz ilaç kullanımının azaltılmasının ilk hedeflerinin olduğunu belirterek “Artvin ili olarak akılcı ilaç kullanımında yakalayabildiğimiz bu büyük başarı nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü'nün öncülüğünde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.