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Artvin üçüncü Karagölü'nü turizmine açmayı planlıyor

Artvin’in yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Borçka ve Şavşat ilçelerinde bulunan Karagöl’ün ardın Murgul Karagöl’ün de turizme açılması için girişimler başlatıldı.

Artvin'in yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Borçka ve Şavşat ilçelerinde bulunan Karagöl'ün ardın Murgul Karagöl'ün de turizme açılması için girişimler başlatıldı.


Doğal güzellikleriyle ünlü Artvin'in Murgul ilçesinde bulunan Deliklikaya Şelalesinin ardından Karagöl'de turizme açılıyor. Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve Murgul Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden ile Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş Karagöl ve ilçede bulunan mağaralarda inceleme yaptı. Vali Doruk, bu alanların turizme kazandırılması hususundaki başlatılan çalışmaların geldiği noktayı inceleyerek, ileriye yönelik yapılacak planlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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