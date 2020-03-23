Artvin Valiliğince 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu

Artvin Valiliğince oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından, bu kişileri tespit ederek, gerekli yardımları yapmaya başladı.

İçişleri Bakanlığının talimatlarına istinaden Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Artvin'de ‘Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu.

Oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Gurubu' kapsamında Artvin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçleri, 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere sorumluluk bölgelerinde çalışmaya başladı.

Öte yandan, güvenlik güçleri tarafından da vatandaşlarımızın evde kalmaları konusunda devriye araçları ile sık sık uyarılar yapılıyor