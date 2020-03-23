İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin Valiliğince 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu

Artvin Valiliğince oluşturulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından, bu kişileri tespit ederek, gerekli yardımları yapmaya başladı.

Artvin Valiliğince oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından, bu kişileri tespit ederek, gerekli yardımları yapmaya başladı.


İçişleri Bakanlığının talimatlarına istinaden Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Artvin'de ‘Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu.


Oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Gurubu' kapsamında Artvin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçleri, 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere sorumluluk bölgelerinde çalışmaya başladı.


Öte yandan, güvenlik güçleri tarafından da vatandaşlarımızın evde kalmaları konusunda devriye araçları ile sık sık uyarılar yapılıyor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.