Artvin Valisi Doruk, Gürcistan sınırındaki Camili Havzası'ndaki köylerde incelemelerde bulundu

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yolu yılın yaklaşık 6 ayı kardan dolayı ulaşıma kapanan ve Gürcistan sınırında bulunan Camili Havzasındaki altı köyün ulaşımını sağlayan yaklaşık 50 kilometrelik Borçka-Camili karayolunun durumunu inceledi. Düzenli köyünde bir araya geldiği köy muhtarları ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Doruk ardından, köylüler ile birlikte Cuma namazını kıldı.

Daha sonra Camili köyüne gelen Doruk, burada bir araya geldiği vatandaşların ve 6 köy muhtarının sorun ve taleplerini dinledi. Maral Köyü Muhtarı Hasan Şimşek, Camili Havzası'nda kışın çok ağır geçtiğini belirterek, bölgeye acilen bir tünel yapılmasının elzem olduğunu söyledi.

Öte yandan köylüler, Borçka Camili köyünden özellikle kış mevsiminde hastalık ve acil durumlarda Gürcistan topraklarından Türkiye'ye geçişlerin sağlanması için yaklaşık bir kilometre uzunluğunda ham yol yapılması konusundaki taleplerini dile getirdi.

Efeler Köyü Muhtarı Cavit Kahya ise bölgenin en önemli geçim kaynaklarının başında fındık üretimin geldiğini belirterek, Bölgede yılda yaklaşık 400 ton fındık üretilmektedir. Organik olarak üretimi yapılan fındığınız rekoltesi çok yüksek olduğundan talep görmektedir. Dolayısıyla fındık depolama, kurutma ve paketleme tesisine ihtiyacımız var” diye konuştu.

Vali Doruk daha sonra Camili köyünde bulunan ve Gürcistan'a sadece 100 metre mesafede bulunan Jandarma Karakolu ile Piyade Hudut Karakolu'na giderek bir süre askerlerle sohbet ederek, sınır güvenliği konusunda yetkili komutanlardan bilgi aldı.

Vali Doruk son olarak Camili Havzası'ndaki 6 köyden biri olan Maral'da, Osmanlı döneminden kalma yaklaşık 170 yıllık tarihi İremit Camisi'ni de gezdikten sonra Efeler köyüne giderek incelemelerde bulundu.