Artvin'de 15 Temmuz programında kardan doğal tatlı ikram edildi

Artvin'in Borçka ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda kardan yapılan tatlı ikram edildi.

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü farklı etkinliklere sahne oldu. İlçe meydanında toplanan vatandaşlar, FETÖ'nün darbe girişimini bir kez daha kin kustu.

Borçka Kaymakamlığı tarafından organize edilen etkinliğe bin 960 rakımlı Camili (Macehel) bölgesinden katılan İsrafil Yavuz, programa eli boş gelmek istemedi.

Camili zirvesinde kar bulunduğunu gören İsrafil Yavuz, motorlu testereyle kar kütlesini keserek, üzerinde kovan balından helva yapıp ikram etti.

Bölgeye özgü tatlıyı Temmuz ayında yemenin şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar İsrafil Yavuz'a teşekkürlerini iletti.