İhlas Haber Ajansı

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Artvin'de 175 adet tarihi sikke ele geçirdi

Artvin’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 175 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve 6 adet metal obje ele geçirildi.

Artvin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 175 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve 6 adet metal obje ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arhavi ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yolcu olarak bulunan İ.G'nin (37) çantasında yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan ve farklı dönemlere ait olan 95 adet gümüş sikke, 76 adet bronz sikke, 4 adet altın sikke olmak üzere toplam 175 adet sikke ile 6 adet metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.

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