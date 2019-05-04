İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'de 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi derede bulundu

Artvin’in Ardanuç ilçesinde 2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Fezair Yeni (84) derede ölü olarak bulundu.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Fezair Yeni (84) derede ölü olarak bulundu.


Ardanuç ilçesi Ovacık köyünde Alzheimer hastası Fezair Yeni, önceki gün evinden çıktı ancak geri dönmedi. Yakınlarının yaptığı kayıp başvurusu üzerine Yeni'yi arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen aramalar sırasında, Ovacık köyü sınırında bulunan Garnut Deresinde yaşlı adamın bu sabah cesedine ulaşıldı. Yeni'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.