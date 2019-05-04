Artvin'de 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi derede bulundu

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Fezair Yeni (84) derede ölü olarak bulundu.

Ardanuç ilçesi Ovacık köyünde Alzheimer hastası Fezair Yeni, önceki gün evinden çıktı ancak geri dönmedi. Yakınlarının yaptığı kayıp başvurusu üzerine Yeni'yi arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen aramalar sırasında, Ovacık köyü sınırında bulunan Garnut Deresinde yaşlı adamın bu sabah cesedine ulaşıldı. Yeni'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.