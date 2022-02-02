Artvin'de “2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü” nedeniyle yemleme yapıldı

Artvin'de “2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü” kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan su kuşları için doğaya yem bırakıldı.

Sulak alanların önemi, korunması ve doğaya katkıları konularında kamuoyu bilincini geliştirmek maksadıyla her yıl 2 Şubat tarihinde kutlanan “Dünya Sulak Alanlar Günü” kapsamında Borçka Baraj gölünde yaban hayvanları için Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, İl jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Artvin Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri eşliğinde yemleme çalışmaları yaptı. Yiyecek sıkıntısı çeken su kuşları için kıyıdaki alanlara yem ve çeşitli gıda maddeleri bırakıldı.