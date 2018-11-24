Artvin'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Artvin'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk Anıtına Çelenk sunumuyla başlayan tören Ahmet Hamdi Tanpınar Merkezinde düzenlenen programla devam etti.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan programda konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 24 Kasım'ın öğretmenlerin hizmetlerinin ve emeklerinin asala unutulmayacağını simgeleyen özel bir gün olduğunu söyledi.

İlim ve irfan sahibi öğretmenlerin toplum için, örnek kişi ve yol göstericiler olduğunu belirten Vali Doruk, "Görevini hakkıyla ifa eden, vizyon sahibi, idealini ve heyecanını daima diri tutan değerli öğretmenlerimiz sayesinde ülkemiz her alanda kalkınıp güçlenecektir. Öğretmenli bir ideal ve sevgi mesleğidir. Dünyanın en öneli görevi öğretmenlerin omuzlarında bugünü ve geleceği şekillendiren öğretmenlerimizdir" dedi.

Öğretmenin etkili olmadığı bir eğitim sisteminin başarıya ulaşamayacağını belirten Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ise "Teknoloji eğitimde ne kadar etkili kullanılsa da eğitimin ana unsurunun öğretmenlerdir. Bu yüzden de öğretmenler çok büyük görevler düşmektedir. Erdem ve bilgelik ışığında yolumuza devam etmeliyiz. Ömrünü eğitime adamış tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı günü kutluyorum" diye konuştu.

Program konuşmaların ardından aday öğretmenlik süreci sona eren öğretimlerin yemin töreniyle devam ederken okul öğrencilerince günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan oratoryo gösterisi sahnelendi.

Tören, başarılı öğretmenler ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.