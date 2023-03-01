Artvin'de 3 aracın karıştığı kaza kameralara yansıdı

Artvin'de 3 aracın karıştığı kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana trafik kazasında 2'si tır biri kamyonet olmak üzere 3 araç bir birine girdi. Yoldere köyü mevkide meydana gelen kazada peş peşe ilerleyen araçlardan önde bulunan kamyonet durunca, hemen arkasında bulunan tır kamyonette çarptı, onun arkasında bulunan kömür yüklü tır da önde bulunan tıra çarpmasıyla dorsesinde bulunan kömürler yola saçıldı. Kazada şans eseri kimseye bir şey olmazken, kaza anı ise karşı yönde gelen başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.