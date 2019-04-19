Artvin'de 3. sürpriz görev lego turnuvası il finali gerçekleştirildi

Sürpriz Görev Lego Turnuvası İl Finali ” Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Turnuvanın açılışında İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler yer aldı.İşbirliği içerisinde analitik düşünme becerisini kullanarak problem çözebilmek, sorunlara çözümler üretebilmek ve öğrencileri çağın gereksinimleri doğrultusunda geleceğe hazırlamak amacıyla gerçekleştirilen turnuvada merkez ilçe ve diğer 8 ilçeden toplam 9 takım ve 36 öğrenci kıyasıya yarıştı.

Turnuvanın açılışında konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, ''Öğrencilere algoritma düşünme becerisini kazandırmak, karşılaştığı problemlere farklı yöntemlerle çözüm üretebilmek amacıyla okul öncesinden itibaren ilimiz genelinde faaliyetler sürdürülmektedir. Bu kapsamda okul öncesinde görev yapan ana sınıfı öğretmenlerine, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde görev yapan öğretmenlere uygulamalı eğitimler düzenlenmiştir. ‘'Artvin Eğitimde Teknolojiyi Kullanıyor'' projesi kapsamında gerçekleştirilen bu etkinliklerden birisi de geleneksel 3. Sürpriz Görev Lego Turnuvasıdır. Yapılan bu etkinlikler öğrencilerimize teknolojiyi kullanma becerilerini kazandırmanın yanı sıra yaşadığı dünyadaki problemlere çözüm üretebilme, çevresindeki sorunlara duyarlı olma konusunda da katkı sağlamaktadır'' dedi.

Kahveci, organizasyonda emeği geçen AR-GE birimine MEBBİS yöneticilerine, danışman öğretmenlere, jüri üyelerine, düzenleme kuruluna, organizasyona ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi yönetici ve personeline teşekkür ederek finalde yarışan tüm öğrencileri tebrik etti. Kahveci, öğrencilerin sahip oldukları donanımı, becerileri insanlık hayrına sarf etmeleri teklifinde bulundu.

Turnuvanın sonunda Yusufeli Halitpaşa Ortaokulu birinci, Arhavi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ikinci, Borçka Atatürk Ortaokulu ve Şavşat Ortaokulu ise üçüncü oldu.