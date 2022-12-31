Artvin'de 36 bin fidanla “Türkiye Yüzyılı” logosu işlendi

kilometresinde yol kenarına 36 bin fidanla dikilerek "Türkiye Yüzyılı" logosu işlendi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bu kez çok farklı bir fidan dikim törenine ev sahipliği yaptı. Artvin-Borçka karayolunun 15. kilometresinde yol kenarına hazırlanan 0.21 hektar alana 36 bin mazı fidanı dikildi. Fidan dikimi daha önceden hazırlanan “Türkiye Yüzyılı" logosu düzenine göre dikildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Bölge Müdürü Doç. Dr. Mimar Sinan Özkaya ve il protokolünün katıldığı programda 33 bin mazı ve 3 bin taflan olmak üzere toplamda 36 bin fidanın dikimi tamamlanarak "Türkiye Yüzyılı" logosu işlenmiş oldu.