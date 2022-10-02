Artvin'de 6.'sı düzenlenen uluslararası off-road yarışları büyük heyecana sahne oldu

Artvin'de bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda organize edilen 6. Uluslararası Off-road Yarışları nefes kesti.

Artvin Off-road Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara, Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Irak'ın yanı sıra, Kars, Erzurum, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Iğdır, Artvin ve ilçelerinden 70 ekipler katıldı.

Araçların motor gücüne göre S1, S2, S3 , S4 ve S5 kategorilerinde yarışan ekipler, zorlu parkurda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Sürücüler, tümsek ve çukurlarla zorlaştırılan bin 800 metre uzunluğundaki 32 engelden oluşan parkurda zaman zaman güç anlar yaşarken, parkuru bitiremeyen araçlar iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Takla atan araç yürekleri ağza getirdi

Çok sayıda kişinin de ilgiyle izlediği organizasyonda, kazalar da meydana geldi. S2 klasmanında yarışan 145 kapı numaralı araç sürücüsü Ömer Keskin ve yardımcı pilot Ekrem Turhan, start aldıktan kısa süre sonra çamur etabında araçları kontrolden çıkarak devrildi. Bütün güvenlik önemleri alınan araçtan sürücü ve yardımcısı yara almadan kurtulurken iş makinesi yardımıyla araç çukurdan çıkartıldı.

Öte yandan S4 klasmanında yarışan Gürcü pilot ve yardımcısı derin çukura geldiği sırada araç iki teker üzerine kalkarak çukura geri düştü. Yüreklerin ağza geldiği kazada şans eseri kimseye bir şey olmadı.

Baba ve oğlunun yarışları büyük ilgi gördü

Yarışlarda S1 klasmanından katılan ve bir hafta önce ehliyetini alan Mert Yıldırım (18), babasıyla birlikte yarıştı. Kapıları tek tek geçen Yıldırım, aracının arıza yapmasıyla yarışı yarıda bırakmak zorunda kaldı. İlk kez böyle bir organizasyonda yarıştığını ifade eden Yıldırım, “zaten çok beklentim yoktu. Yarışın belli bir süresine kadar gayet iyi gidiyordu su çukurunun içinde ufak bir kaza yaptım. Yine de çok keyifliydi aşırı keyif aldım. Bu ilk yarışımdı son olmayacak. Bundan 20 gün sonra bir yarışım daha var ona hazırlanacağız” dedi.

Artvin Off-road Kulüp başkanı Tolga Şatır basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “beş ülkenin katıldığı yarışlar bölgemizde oldukça ilgi görüyor. S1, S2, S3, S4 ve S5 klasmanımız olmak üzere beş kategoriden oluşuyor. Parkur Orman ve seyirci etabı olmak üzere iki etaptan oluşuyor. Seyircinin ve sürücülerin zevk alacağı bir etap hazırladık. Bol uçmalı, bol heyecanlı yarışlar bizleri bekliyor” ifadelerine yer verdi. Yarışlar sonunda kategorilerinde birinci olanlara para ödülünün yanı sıra madalya verildi.