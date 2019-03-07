Artvin'de 7 Mart Coşkusu

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Artvin Valiliğince, Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, "7 Mart Artvin'de her yıl büyük aşkla şevkle coşkuyla kutlanıyor. 98 yıl önce bu güzel kenti canları pahasına bizlere emanet eden Halit Paşadan Mustafa Kemal Atatürk'e Çiçek Nene'ye ve isimsiz kahramlara rabbimden hamd ediyorum. 7 Mart bizim Artvin aşkımızın yeniden yeşerdiği önemli bir gün Dünya'nın dört bir köşesine yayılmış yaklaşık cennet kentin çocuklarının doğum günü kutlu olsun. Rabbim yeniden 7 Mart'ı başka bir güne aldırtmasın diye dua ediyoruz " dedi.

Konuşmaların ardından okullar arasında 7 Mart temasıyla düzenlene şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler yazdıkları eserini seslendirdi. Program şiir, resim, kompozisyon dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye takdiminin ardından sona erdi.

Programa Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, CHP Artvin Milletvekili Av. Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.