Artvin'de 96 yaşındaki Kore Gazisi her 10 Kasım'da Atatürk'ün huzurunda

Artvin'de yaşayan 96 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Sezgin, her 10 Kasım'da Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. yıl dönümünde Artvin'de saygıyla anıldı. Artvin'de 22 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe'ye Türk bayrağı ile gelen 96 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Sezgin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde saygı duruşunda bulundu.

Ahmet Sezgin, ilerleyen yaşına rağmen, eline aldığı Türk bayrağıyla Artvin'deki Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı'nın önüne geldi. Her 10 Kasım'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret eden Sezgin, Atatürk'ün ruhunu şad etmek için manevi huzuruna geldiğini söyledi. Sezgin, “Atamızın yaptıklarını büyüklüğünü anlatmalıyız. Onun yaptıklarını unutmamıza imkan yok. Türkiye'yi canlandıran, Türkiye yapan insandır o. Atatürk ve silah arkadaşlarına, yaptığı fedakarlıklarına teşekkürlerimizi ifade etmek için her sene bu yaşta buraya çıkıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türk Kızılay Artvin Şubesi Genç Kızılay ve Artvin Çoruh Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu üyeleri de Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeline çıkarak saygı duruşunda bulundular.